الكيلاني تناقش مع قيادات قصور الثقافة خطة الهيئة

اجتمعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافةّ وعمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، لمناقشة خطة عمل الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي 2025/ 2024، إضافة إلى مناقشة خطة عروض فرقة ومسرح السامر.

ووجهت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بتكثيف الأنشطة في المحافظات الحدودية والساحلية، ومناطق الإسكان بديل العشوائيات، إضافة إلى القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"ّ باستخدام المسارح المتنقلة التي تمتلكها الهيئة، تحقيقًا للعدالة الثقافية، وبناء إنسان واعٍ بقضايا الوطن.

كما وجهت وزيرة الثقافة، بوضع خطة تفصيلية لفعاليات مسرح السامر، خلال العام المالي الجديد، تتضمن العروض المسرحية التي تنتجها فرقة مسرح السامر، إلى جانب خطة الأنشطة والعروض المسرحية والفنية التي يستضيفها المسرح من أنشطة هيئة قصور الثقافة خلال العام، مع مراعاة ملائمة العروض المقدمة للرؤية العامة وهوية مسرح السامر .

كما استعرض عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامج فعاليات الهيئة خلال النصف الأول من العام المالي الجديد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى خطة عروض فرقة مسرح السامر خلال العام المالي الجديد، والتي تشمل تقديم 7 عروض مسرحية، منها إنتاج ثلاثة عروض جديدة، هي: "أخ ولا فخ"، "نويزي تي في"، "حدوتة مصرية"، وإعادة تقديم أربعة عروض هي: "سر حياتي"، "ليالي المحروسة" -ضمن برنامج مسرحة المناهج-، "الدر المكنون"، الدراما الاستعراضية "نوستالجيا 80/ 90".

حضر الاجتماع نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محمد عبد الحافظ ناصف، وتامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بهيئة قصور الثقافة، وعدد من أعضاء المكتب الفني لفرقة السامر.