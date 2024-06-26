البابا تواضروس يتحدث في عظته الأسبوعية عن مؤهلات الخدمة

استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم اجتماع الأربعاء الأسبوعي، بعد توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس، وأقيم الاجتماع في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية التي امتلأت بالحضور من بأبناء الكنيسة، وقبل بدء صلوات العشية تفقد قداسته معرض الكتاب الدولي الذي يقام سنويًا بفناء الكاتدرائية المرقسية وأيضًا ملتقى توظيف الشباب والخريجين الذي تنظمه الأمانة العامة لخدمة الشباب بالإسكندرية.

وصلى قداسته رفع بخور عشية، بمشاركة الآباء أساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية وعدد كبير من مجمع كهنة الإسكندرية.

واستمع قداسته لعدد من مشروعات الطلبة المتميزين ومنها مشروع في تطوير السكك الحديدية ومشروع ماكينة لفصل المخلفات، ثم كرم ٤٤ من أوائل الجامعات و٢٦ من الحاصلين على شهادات الدراسات العليا.

وألقى قداسته العظة، مهنئًا أبناء الكنيسة ببدء صوم الآباء الرسل وشكر مقدمي فقرات حفل التكريم، مهنئًا المكرمين.



ووضح قداسة البابا أهمية صوم الرسل من حيث أنه صوم الخدمة. وأشار إلى أنه سيبدأ في سلسلة تعليمية جديدة بعنوان "مؤهلات الخدمة" مشيرًا إلى أنها ستمتد إلى ما بعد انتهاء صوم الرسل.

وفي عظة اليوم تناول قداسة البابا أول مؤهل من مؤهلات الخدمة وهو "غسل الأرجل" وتأمل قداسته في الآية "قَامَ عَنِ الْعَشَاءِ، وَخَلَعَ ثِيَابَهُ، وَأَخَذَ مِنْشَفَةً وَاتَّزَرَ بِهَا، ثُمَّ صَبَّ مَاءً فِي مِغْسَلٍ، وَابْتَدَأَ يَغْسِلُ أَرْجُلَ التَّلاَمِيذِ وَيَمْسَحُهَا بِالْمِنْشَفَةِ الَّتِي كَانَ مُتَّزِرًا بِهَا" (يو ١٣: ٤- ٥).

وأوضح أن أهمية هذا المؤهل تتلخص في التفاصيل التي يتضمنها غسل الأرجل وهي:

١- المحبة

٢- خلع الثياب

٣- الاتضاع

٤- الحكمة

٥- النقاوة

مكاسب غسل الأرجل:

- نكون تلاميذه

- نكون في شركة معه

- نربح الآخرين

وفي نهاية العظة شكر قداسة البابا الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة على متابعتهم لتنظيم معرض الكتاب وملتقى توظيف الشباب بالإسكندرية.