اتحاد طلاب "شرق الفيوم" يطلق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة قبل أداء الامتحان

أطلق اتحاد طلاب إدارة شرق التعليمية بالفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة، وتحفيزهم قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلى تقديم المياه والعصائر المجانية لهم.

وأوضح الدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية بالفيوم أنه حرصاً على أبنائنا الطلاب قام اتحاد طلاب الإدارة بإطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة عن طريق استقبال الطلبة والطالبات قبل وبعد أداء الامتحان وتوزيع زجاجات المياه والعصير مجاناً بالإضافة إلى تحفيزهم بعبارات تشجيعية، والاستماع إلى شكواهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.

وأوضح مدير إدارة شرق أنه تم تنفيذ المبادرة بعدد من المدارس منها لجنة مدرسة محمد معبد، ولجنة مدرسة عثمان بن عفان ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والشهيد حميدة.