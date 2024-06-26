ads
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

اتحاد طلاب "شرق الفيوم" يطلق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة قبل أداء الامتحان

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أطلق اتحاد طلاب إدارة شرق التعليمية بالفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة، وتحفيزهم  قبل دخول لجان الامتحانات بالإضافة إلى تقديم المياه والعصائر المجانية لهم. 

وأوضح الدكتور مصطفى مبارك مدير إدارة شرق التعليمية بالفيوم أنه حرصاً على أبنائنا الطلاب قام اتحاد طلاب الإدارة بإطلاق مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة عن طريق استقبال الطلبة والطالبات قبل وبعد أداء الامتحان وتوزيع زجاجات  المياه والعصير مجاناً بالإضافة إلى تحفيزهم بعبارات تشجيعية، والاستماع إلى شكواهم، والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم. 

وأوضح مدير إدارة شرق أنه تم تنفيذ المبادرة بعدد من المدارس منها لجنة مدرسة محمد معبد، ولجنة مدرسة عثمان بن عفان ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف والشهيد حميدة.

inbound4654722198961997056
inbound4654722198961997056
اتحاد طلاب ادارة شرق الفيوم امتحانات الثانوية العامة مبادرة لتحفيز طلاب الثانوية العامة تعليم الفيوم محافظة الفيوم مبادرة لدعم طلاب الثانوية العامة