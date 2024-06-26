ads
الخميس 27 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

بربع مليون جنيه.. حكاية حقيبة هاجر أحمد واستغاثتها بجهاز حماية المستهلك

هاجر أحمد
هاجر أحمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت الفنانة هاجر أحمد عن تجربتها السيئة مع مَغْسلة شهيرة ولها فروع كثيرة فى منطقة القاهرة الجديدة، التى تسببت فى تلف حقيبتها باهظة الثمن وتبلغ قيمتها ربع مليون جنيه؛ مما دفعها لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ضد المغسلة.

وأعربت هاجر عن استيائها ومحاولاتها لاستعادة حقها ولكن دون جدوى، وأوضحت أنها تواصلت  في آخر مكالمة لحماية المستهلك وكان ردهم: "الفاتورة بتاعة الشنطة اللي هيا 250 جنيها هيدوهالك تقريبا 10 أضعاف، وده قانون حماية المستهلك".

وتابعت هاجر أحمد: لما كلمت حماية المستهلك اتحكالي عن مشاكل هذه المغسلة وسمعتها السيئة، قائلة: "شهرين ونص منتظرة ياخدوا موقف محدش عمل حاجة، عشان كده قررت أكتب عنهم، تجربة سيئة وناس مش صادقة وكذابين وغير أمناء حقيقي اللي مستغني عن حاجته يبعتهالهم".

الفنانه هاجر احمد هاجر احمد وتلف حقيبتها ربع مليون جنيه تمن شنطة هاجر احمد حقيبه هاجر احمد