بربع مليون جنيه.. حكاية حقيبة هاجر أحمد واستغاثتها بجهاز حماية المستهلك

كشفت الفنانة هاجر أحمد عن تجربتها السيئة مع مَغْسلة شهيرة ولها فروع كثيرة فى منطقة القاهرة الجديدة، التى تسببت فى تلف حقيبتها باهظة الثمن وتبلغ قيمتها ربع مليون جنيه؛ مما دفعها لتقديم شكوى لجهاز حماية المستهلك ضد المغسلة.

وأعربت هاجر عن استيائها ومحاولاتها لاستعادة حقها ولكن دون جدوى، وأوضحت أنها تواصلت في آخر مكالمة لحماية المستهلك وكان ردهم: "الفاتورة بتاعة الشنطة اللي هيا 250 جنيها هيدوهالك تقريبا 10 أضعاف، وده قانون حماية المستهلك".

وتابعت هاجر أحمد: لما كلمت حماية المستهلك اتحكالي عن مشاكل هذه المغسلة وسمعتها السيئة، قائلة: "شهرين ونص منتظرة ياخدوا موقف محدش عمل حاجة، عشان كده قررت أكتب عنهم، تجربة سيئة وناس مش صادقة وكذابين وغير أمناء حقيقي اللي مستغني عن حاجته يبعتهالهم".