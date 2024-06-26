"ذنبها أنها تمسكت بمنزلها".. جنود الاحتلال يطلقون كلبًا وحشيًا لمهاجمة مسنة فلسطينية.. شاهد

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 11:14 م

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "ذنبها أنها تمسكت بمنزلها".. جنود الاحتلال يطلقون كلبًا وحشيًا لمهاجمة مسنة فلسطينية.

في جريمة جديدة للاحتلال الإسرائيلي بقطاع غزة، أطلق جنود كلبا وحشيا ليهاجم مسنة فلسطينية، كل ذنبها أنها تمسكت بمنزلها الذي عاشت فيه لسنوات.

حين انعدمت المشاعر الإنسانية وانتهكت القوانين الدولية كان القطاع كالعادة شاهدا وإثم الاحتلال دليلا، وداخل مخيم جباليا بقطاع غزة، تتواصل فصول قصة المسنة الفلسطينية التي أبت إخلاء منزلها شأنها شأن سكان القطاع المكلوم الذين يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم عليهم لولا يفرق بين كبير وصغير.

المسنة الجريحة بأنياب كلب الاحتلال تعرضت للنهش وكسور وجروح متعددة ولسان حالها كما باقي لسان القطاع تعجز الكلمات عن وصف حجم الألم والبؤس والشقاء الذي يتعرضون له ولا ذنب لهم إلا أنهم ولدوا فلسطينيين.