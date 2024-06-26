سوليفان بحث مع جالانت الأزمة الإنسانية في غزة.. والحاجة إلى زيادة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية

بحث مستشار الأمن القومي الأمريكي، جاك سوليفان مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، ملفات عدة بجانب ملف الحرب في قطاع غزة، وأبرزها الوضع على الحدود الشمالية لإسرائيل.

وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية مساء اليوم الأربعاء، إن:"مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جاك سوليفان، جدد خلال اجتماعه مع جالانت في البيت الأبيض، التزام واشنطن بأمن إسرائيل.

وأضاف البيان أن "سوليفان بحث مع وزير الدفاع الإسرائيلي الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والحاجة إلى زيادة وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع"، مشيرا إلى أن "سوليفان"، أثار أهمية خفض التصعيد في الضفة الغربية خلال الاجتماع.

من جهته، أعلن مستشار اتصالات الأمن القومى في البيت الأبيض جون كيربي، بأن واشنطن تبذل جهودا دبلوماسية حثيثة لمنع اندلاع جبهة جديدة في شمال إسرائيل.

ووفقا لتصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، قبيل اجتماعه مع سوليفان، فأن المباحثات سوف تشمل أيضا مسألة تسليم الأسلحة الأمريكية لإسرائيل، كاشفا عن عقد سلسلة طويلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الماضي، مع وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، بالإضافة الى عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الأمريكيين.