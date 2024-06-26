بالصور.. تموين الأقصر تضبط سلعا منتهية الصلاحية داخل مخزن بأرمنت

داهمت مديرية التموين بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، أحد مخازن السلع الغذائية بناحية مدينة أرمنت جنوب غرب المحافظة، مما أسفر عن ضبط سلع منتهية الصلاحية وسلع غير مدون عليها تاريخ الإنتاج وسلع بدون فواتير أو مستندات تدل على مصدرها.

ضبط سلع بدون فواتير

وفي هذا السياق، قال الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المضبوطات التي تم ضبطها داخل أحد المخازن بناحية أرمنت، كانت عبارة عن (عدد 350 كيس مشروب شيكولاتة منتهي الصلاحية - عدد 200 لتر زيت طعام غير مدون عليه تاريخ إنتاج - عدد 300 كيلو جرام أرز بدون فواتير أو مستندات).

تحرير مخالفات بالجملة

وأضاف أن الحملة استكملت أعمالها بنطاق مدينة أرمنت وتمكنت من تحرير المخالفات التالية: (عدد 2 محضر لمخابز أنتجت خبز ناقص وزن - عدد 3 محضر لمخابز أنتجت خبز غير مطابق للمواصفات - عدد 6 محضر عدم وجود قائمة تشغيل بالمخبز - عدد 6 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار محال تجارية - محضر لعدم نظافة أدوات العجين بالمخبز - محضر لمخبز لعدم إعطاء بون الصرف - عدد 2 محضر لعدم وجود شهادات صحية).

المرور على مجمع صناعي

وأضاف وكيل وزارة التموين، أنه تم المرور على أحد المجمعات الصناعية للوقوف على أن مدخلات الإنتاج الصناعى والمنتج النهائي تخضع لأحكام الرقابة والتفتيش والمواصفات المقررة، من حيث صلاحيتها للاستخدام وتوافر الفواتير والمستندات القانونية لتلك المواد الأولية ( صناعية أو غذائية ) سواء كانت تخص التكلفة أو الإفراج والإعفاء الجمركي، وغيرها من الأمور الرقابية التى تخضع لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وأخذت الحملة على عاتقها مسؤولية حداثة تلك الصناعات الصغيرة مشددة على الدور الرقابي والإفصاح عن الملاحظات التي لا ترقى للمخالفات الجنائية.

جاءت الحملات، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية والعمل على ضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والإلتزام بالقرارات التموينية.

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