5 نصائح للتغلب على الاكتئاب الموسمي في الصيف

يتعرض بعض الأفراد لنوبات اكتئاب موسمي في تغير فصول السنة ، فإن ما يصل إلى 30 %من الأشخاص المصابين بالاكتئاب الموسمي يعانون من اكتئاب الصيف ، و الأشخاص المصابون باضطراب عاطفي موسمي صيفي "SAD" ، والمعروف باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي العكسي" ، عادة من أعراض الاكتئاب المعروفة لمدة أربعة إلى خمسة أشهر تقريبا كل عام عندما يكون الطقس أكثر دفئا وفقا لما نشره موقع everydayhealth

الأسباب التي يمكن أن تساعدك على إدارة الأعراض

1. تنظيم وقت النوم وبساعات كافية

الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب في الصيف يمكن أن يصابوا بالأرق أو عدم انتظام مواعيد النوم ، والأيام المشمسة الطويلة والليالي الدافئة يمكن أن تجعل النوم صعب ، مما قد يضر بالصحة العقلية، ولكن تحديد أولويات نومك وتنظيمه يمكن أن يحسن مزاجك.

2. عمل روتين والالتزام به

عمل روتين ثابت يمكن أن يساعدك على الشعور بالكثير من التحفيز والتماسك، ويضيف أن قول هذا غالبا ما يكون أسهل من فعله بالنسبة للكثير من مرضي الاكتئاب، ويجب أن يبدأ الجدول بالأساسيات: وقت الاستيقاظ، وتنظيف الأسنان ووقت الاستحمام، وأوقات الوجبات، والجدول الزمني لأية أدوية ، ووقت النوم". بالإضافة إلى ذلك، التواصل الاجتماعي والرعاية الذاتية وممارسة الرياضة والأنشطة الإبداعية.

3. إعطاء مساحة لمشاعرك

إن توفير مساحة لتجربة الاحاسيس يساعد الجسم على عدم الانطواء علي نفسك .

ويفضل الجلوس بما لا يقل عن 10 دقائق يوميا في مكان هادئ، وتغمض عينيك، وتشعر بكل مشاعرك. يمكن توجيه هذا الفعل أو القيام به بمفردك ، فلا توجد طريقة صحيحة للتأمل أو الانتباه لما يحدث بداخلك.

4. تجنب الإفراط في تأنيب الضمير

في بعض الأوقات ، لا تكون الطرق التي يحاول بها الأشخاص التعامل مع الاكتئاب في مصلحتهم، وقد يؤدي الدخول فيها بشكل كبير إلى عادات يصعب التخلص منها، و تشمل "فخاخ الاكتئاب" الشائعة أو سلوكيات التكيف غير الصحية ما يلي:

تناول المأكولات عندما تشعر بالملل ولكن ليس بالجوع

إلقاء اللوم على نفسك باستمرار

ممارسة ألعاب الفيديو لساعات طويلة

وقضاء الكثير من الوقت في التصفح على هاتفك أو الكمبيوتر المحمول

الإنفاق بما يتجاوز إمكانياتك أو احتياجاتك عبر الإنترنت .

5. تغلب على التوتر

على الرغم من أنك قد تشعر بالضغط للاستمتاع بالهواء الطلق عندما يكون الطقس جميلا ، إلا أن البحث عن الظل وتكييف الهواء والمساحات الداخلية يمكن أن يساعدك على تجنب سوء المزاج.