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الخميس 27 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين تركيا والتشيك

مباراة تركيا ضد التشيك
مباراة تركيا ضد التشيك
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حسم التعادل السلبي، شوط المباراة الأول بين منتخب تركيا ضد التشيك، في لقاء يجمع بينهما حاليًا على ملعب فولكسبارك، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل بين المنتخبين حتى الدقيقة 20، التي شهدت حالة طرد حيث أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه أنتونين باراك لاعب منتخب التشيك، بعدما حصل على بطاقتين صفراوتين.

مباراة تركيا ضد التشيك 

وبعدها استغل منتخب تركيا النقص العددي في صفوف التشيك، ليسيطر على مجريات اللعب والكرة وبدأ فاعليته الهجومية على مرمى المنافس، ولكن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل منتخب التشيك الترتيب بنقطة وحيدة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.

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