لطيفة تحقق مليون مشاهدة لأغنيتها الجديدة "يا ليالي"

أعلنت الفنانة لطيفة عن تحقيق أغنيتها الجديدة "يا ليالي"، مليون مشاهدة، وذلك بعد طرحها ب ٢٤ ساعة فقط، على منصات الإستماع.

ونشرت الفنانة لطيفة على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، أغنيتها الجديدة يا ليالي لتشارك بها جمهورها.

وعلقت الفنانة لطيفة على الفيديو "أول مليون مشاهدة فى أقل من ٢٤ ساعة، يا ليالى على يوتيوب، فرحانه برد الفعل الرائع على الكليب، بحبكم".

https://www.instagram.com/reel/C8rg0DvsrbL/?igsh=MTdvcjA2aWJxc2htNQ==

أغنية "يا ليالي" من كلمات الشاعر ملاك عادل، وتوزيع تميم، والألحان محمد حسن، وتم طرحها بطريقة الفيديو كليب خلال الساعات القليلة الماضية.

أعلنت الفنانة لطيفة أنها طرحت الأغنية بخاصية الذكاء الإصطناعي، كتجربة أولى لها، وأنها ستقوم بإستخدام تلك التقنية فيما بعد فى عدد من الأغانى.

يشار أن الفنانة لطيفة تنتظر طرح الألبوم الغنائي الجديد لها "مفيش ممنوع"، والمنتظر طرحه على كل منصات الإستماع خلال الأيام القليلة المقبلة.