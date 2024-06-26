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الأربعاء 26 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

اللجنة المجمعية لخدمة ذوي الإعاقة تعقد لقاءها بحضور الأنبا أسطفانوس

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقدت لجنة خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، المنبثقة من اللجنة المجمعية للرعاية والخدمة، لقاءًا لمنسقي الخدمة بإيبارشيات الكرازة المرقسية بحضور مقرر اللجنة  الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا، وذلك في مقر أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

تناول اللقاء الخدمات التي تقدمها أسقفية الخدمات في مجال الإعاقة، والخدمة الكنسية للفرد المُعاق. كما تم الحديث عن المهارات الأساسية اللازم توفرها في خادم ذوي الإعاقة، إلى جانب عرض رؤية اللجنة للعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.

وجرى في نهاية اللقاء الاتفاق على عقد مؤتمر لخدام الأشخاص ذوي الإعاقة بإيبارشيات الكرازة المرقسية نهاية شهر يوليو المقبل.

لجنة خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة الكرازة الكرازة المرقسية الأنبا اسطفانوس أسقف ببا والفشن وسمسطا أسقفية للخدمات العامة والاجتماعية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية