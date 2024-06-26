يورو 2024.. منتخب جورجيا يفاجئ البرتغال في الشوط الأول

فاجأ منتخب جورجيا، البرتغال في الشوط الأول بالتقدم عليه بهدف للا شئ، خلال المباراة التي تقام بينهما حاليًا على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يشارك أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو في التشكيل الأساسي لمنتخب بلاده أمام جورجيا، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 28.

منتخب جورجيا يتقدم على البرتغال

تقدم منتخب جورجيا عن طريق نجم نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة الثانية منذ بداية اللقاء.

وبعد هذا الهدف، بحث منتخب البرتغال عن هدف التعادل، ولكن باءت محاولات رفاق رونالدو بالفشل في أكثر من فرصة تهديفية أبرزها كرة جواو فيليكس.

وكان منتخب البرتغال حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، بعد فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب جورجيا في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

تقام بطولة يورو 2024 في ألمانيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري وتستمر حتى 14 يوليو المقبل، بمشاركة 24 منتخبًا.