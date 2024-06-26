اقرأ غدًا في «البوابة».. جرائم الصهاينة تتحدى الإنسانية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الخميس 27 يونيو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

جرائم الصهاينة تتحدى الإنسانية

24 شهيدا.. استمرار القصف الصهيونى على القطاع

غزة.. ُخمس السكان يواجهون أسوأ مستويات الجوع

21 ألف طفل ضائع.. 10 أطفال يفقدونً سيقانهم يوميا

4 آلاف طفل مفقودين تحت الأنقاض وعدد غير معروف من الأطفال في مقابر جماعية وتعرض أطفال آخرون للاختفاء القسري من بينهم عددُ غير معروف اعتقلوا أن نقلوا قسرًا إلى خارج غزة

468 شخصا قتلوا على الأقل في لبنان بينهم 307 على الأقل من حزب الله وقرابة 90مدنيا وفق تعداد لوكالة الأنباء الفرنسية يستند إلى بيانات حزب الله ومصادر رسمية لبنانية

واشنطن تحذر.. من التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

الرئيس السيسى يستقبل الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى

مارك روته رئيس وزراء هولندا أمينًا عامًا لحلف الناتو

مقتل 20عسكريا وإصابة ٩ فى هجوم إرهابى بالنيجر