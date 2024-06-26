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الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

«الجبالي» يزور مقر اتحاد إذاعات الدول العربية في تونس

المهندس عبد الرحيم
المهندس عبد الرحيم سليمان والدكتور عبد الفتاح الجبالى
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استقبل المهندس عبد الرحيم سليمان المدير العام لاتحاد اذاعات الدول العربية الدكتور عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي صباح اليوم الأربعاء أثناء زيارته لمقر اتحاد اذاعات الدول العربية في تونس وذلك في إطار مشاركة مدينة الإنتاج الإعلامي في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون الذي ينظمه الاتحاد في دورته ال ٢٤ والمنعقدة حاليا بتونس العاصمة في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ يونيو الجاري .

تبادل الطرفان الحديث حول مجالات التعاون بين كل من مدينة الإنتاج الإعلامي واتحاد اذاعات الدول العربية لخدمة المجتمع العربي بخاصة في مجال الإنتاج المشترك وتقديم محتوى يعزز الهوية العربية
كما تفقد الجبالي أكاديمية اتحاد اذاعات الدول العربية للتدريب بصحبة د.أماني فاروق مدير مركز تدريب مدينة الإنتاج الإعلامي لبحث التعاون مع الاتحاد في مجال التدريب وتقديم أفضل الخدمات التدريبية للإعلاميين في الوطن العربي
وفي ختام جولته أهدى الجبالي هدية تذكارية تحمل شعار مدينة الإنتاج الإعلامي للمدير العام للاتحاد تعبيرا عن عمق العلاقات بين الجانبين.

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اتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان دكتور عبد الفتاح الجبالى