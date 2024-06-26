أول تعليق من المطربة أحلام بعد تعرض أنغام لموقف محرج بمهرجان موازين

نشرت الفنانة الإماراتية أحلام تعليقا بشأن تعرض أنغام لموقف محرج أثناء مشاركتها في فعاليات مهرجان «موازين»، الذي أقيم بالمغرب.

وردت أحلام على التعليقات المنتشرة على منصة «إكس»، وذلك بعد تداول الفيديو بشكل واسع، مشيرة إلى أن اسمها ليس إساءة لأي أحد أبداً.

وكتبت أحلام عبر صحفتها على منصة «إكس» اسمي ليس إساءة لأحد أبدا، أنا أحلام وهي أنغام وسبق أنه في أحد المؤتمرات أخطأت إعلامية باسمي مع فنانة ثانية ورديت أتشرف».

وقالت احلام أكيد مهرجان بقدر وقيمة موازين، الذي دعا اسمًا كبيرًا مثل أنغام للمشاركة في الليالي، لم يقصد الإساءة لها. حروف أسمائنا قريبة من بعض، وأكرر اسمي ليس إساءة لأي فنان، مهما كان أحلام صوت الخليج اسم مشرف»

يذكر أن الفنانة أنغام قد تعرضت لموقف محرج على هامش مشاركتها في فعاليات مهرجان «موازين» يوم الجمعة الماضية. بعدما نادتها صحفية مغربية باسم الفنانة الإماراتية أحلام، حيث اعتبرت الصحف أن هذا مثل إحراجًا لأنغام.

وقد تصدر اسم الفنانة أنغام واحلام محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ردت أحلام عبر موقع التغريدات العالمي أكس، علي واقعة خطأ أحدي المراسلات في اسم الفنانة أنغام أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد لها علي هامش مهرجان موازين الدولي