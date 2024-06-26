الناتو يؤكد أهمية التعليم العسكري في تعزيز الصمود والأمن للدول الشريكة

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 10:29 م

شدد ممثلون من دول حلف شمال الأطلنطي (الناتو) على قيمة التعليم العسكري المهني في تعزيز الصمود والأمن والقدرة الدفاعية للدول الشريكة، مثل البوسنة والهرسك، وجورجيا، ومولدوفا، ضد المحاولات العدوانية المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلين من حلف (الناتو) وشركائه في الدنمارك بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمركز تبادل المعلومات حول التعليم الدفاعي الذي استضافه الحلف واتحاد الشراكة من أجل السلام لأكاديميات الدفاع ومعاهد الدراسات الأمنية، بدعم من كلية الدفاع الملكية الدنماركية.

وشدد اللواء فليمنج ماثيسن قائد كلية الدفاع الملكية الدنماركية، على أهمية "التشغيل الفكري المتبادل" بين الحلفاء والدول الشريكة، مؤكدا التزام بلاده بمواصلة المساهمة في جهود حلف الناتو من خلال التعليم العسكري المهني.

وبدوره، أكد بافيل أناستاسوف، مدير برنامج تعزيز التعليم الدفاعي التابع لحلف الناتو، التزام الحلف بمواصلة دعم الشركاء ومساعدتهم على التنفيذ الكامل لالتزامات البرنامج الحالية، مشيرا إلى أن حاجة شركاء الناتو إلى تعزيز قدراتهم الدفاعية أصبح أكثر أهمية في أعقاب العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا في عام 2022.

وأفاد بيان صادر عن (الناتو) بأن الحدث جمع 111 مشاركا من 23 دولة و64 مؤسسة تدعم جهود برنامج تعزيز التعليم الدفاعي التابع لحلف شمال الأطلنطي، حيث قاموا بتقييم الإنجازات التي تم تحقيقها وتبادل وجهات النظر حول الأولويات المقبلة لتعزيز التعاون في مجال التعليم الدفاعي.

من ناحية أخرى، يستقبل ينس ستولتنبرج الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (ناتو) غدا /الخميس/ رئيسة وزراء إستونيا كاجا كالاس، في مقر الناتو في العاصمة البلجيكية (بروكسل).

وذكر بيان صادر عن الناتو أن مباحثات ستولتنبرج وكالاس من المتوقع أن تتناول آخر التطورات المتعلقة بالعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بجانب سبل تعزيز دعم الحلفاء للأمن والدفاع والردع.

وبجانب إستونيا، انضمت لاتفيا وليتوانيا ورومانيا وبلغاريا وسلوفينيا وسلوفاكيا أيضا إلى الناتو في 29 مارس 2004، في إحدى أكبر عمليات توسع في تاريخ الحلف.