روسيا ترحب بمبادرة السياسيين الجورجيين لاستعادة العلاقات بين البلدين

رحبت روسيا اليوم الأربعاء، بمبادرة السياسيين الجورجيين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر لسانت بطرسبرج - أن موسكو ترحب بمبادرة السياسيين الجورجيين لاستعادة العلاقات، وهي مستعدة لاتباع طريق استعادة العلاقات الدبلوماسية، وفقا لوكالة /تاس/ الروسية.

وفي 2 سبتمبر 2008، قطعت جورجيا علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية؛ ومع قطع العلاقات الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الجورجية أنها ستحتفظ بالعلاقات القنصلية مع روسيا.

و منذ مارس 2009، يعمل قسم من مصالح الاتحاد الروسي في السفارة السويسرية في تبليسي.