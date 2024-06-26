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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا ترحب بمبادرة السياسيين الجورجيين لاستعادة العلاقات بين البلدين

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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رحبت روسيا اليوم الأربعاء، بمبادرة السياسيين الجورجيين لاستعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي على هامش المنتدى القانوني الدولي الثاني عشر لسانت بطرسبرج - أن موسكو ترحب بمبادرة السياسيين الجورجيين لاستعادة العلاقات، وهي مستعدة لاتباع طريق استعادة العلاقات الدبلوماسية، وفقا لوكالة /تاس/ الروسية.

وفي 2 سبتمبر 2008، قطعت جورجيا علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا بعد اعتراف موسكو باستقلال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية؛ ومع قطع العلاقات الدبلوماسية، أعلنت وزارة الخارجية الجورجية أنها ستحتفظ بالعلاقات القنصلية مع روسيا.

و منذ مارس 2009، يعمل قسم من مصالح الاتحاد الروسي في السفارة السويسرية في تبليسي.

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