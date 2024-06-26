الزمالك ينتصر على الأهلى في صفقة "شحاتة"

أنهى مسئولو نادي الزمالك صفقة محمد شحاتة بشكل نهائي وشراء عقده نهائيا من طلائع الجيش.

وأرسل مسئولو الزمالك شيكا بقيمة 10 ملايين جنيه لطلائع الجيش لتفعيل بند الشراء النهائي، ووقع اللاعب لمدة 5 مواسم للزمالك.

وكان النادي الأهلي دخل في مفاوضات مع محمد شحاتة لاعب الزمالك والمعار من طلائع الجيش في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال مصدر في تصريحات خاصة إن كولر المدير الفني للأهلي، كان معجب بإمكانيات شحاتة والأداء الذي يقدمه مع الزمالك و المنتخب الاولمبي وابلغ الادارة بذلك.

وتابع أنه على الفور طلب من محمود الخطيب رئيس الأهلي جس نبض اللاعب عن طريق المقربين من النادي الأهلي قبل الدخول في مفاوضات رسمية.

وأضاف أن بند شراء اللاعب يقدر ٨ مليون جنيه يسددهم الزمالك ويضم اللاعب نهائيا ولكن بشرط رغبة اللاعب والموافقة وهذا الذي كان يلعب عليه الأهلي لخطف اللاعب.

وتابع المصدر أن الزمالك على الفوز فعل بند الشراء لضمان بقاء اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة وبعد الاولمبياد خاصة وأنه يقدم أداءًا مميزًا مع الفريق.