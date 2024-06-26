تخفيف أحمال الكهرباء.. إقبال 1200 طالب بالثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية للمذاكرة

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبال أكثر من 1200 طالبًا بالثانوية العامة على المكتبة خلال اليوم الأول لتنفيذ قرار فتح أبوابها مجاناً للطلاب طوال فترة الامتحانات، في ظل زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات بدلاً من ساعتين.

وأضافت المكتبة أن دخول الطلاب فقط برقم الجلوس، وذلك يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً، ويومي الجمعة والسبت، والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.



وكانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت تجهيز إحدى القاعات باستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.