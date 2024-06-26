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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

وزير الرياضة يشهد افتتاح بطولة أفريقيا البارالمبية للدراجات

الدكتور أشرف صبحي
الدكتور أشرف صبحي
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شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم  افتتاح البطولة الأفريقية البارالمبية لدراجات المضمار  وبحضور الدكتور وجية عزام  نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات.
وتستضيف مصر  البطولة خلال الفترةً من 26 حتي 28 يونيو الجاري والتي تأتي تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة.

وعبرصبحي عن سعادته بتواجده وسط هذا الصرح الرياضي العملاق والذي  يتواجد ضمن افضل خمس  مضمارات  علي مستوي العالم.
و أشاد وزير الشباب بالمستوى التنظيمي للبطولة، مؤكدا أن استضافة هذه البطولة وغيرها من الأحداث الرياضية القارية والدولية يؤكد على تميز مصر في تنظيم الأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى بدعم كبير  من القيادة السياسية 
وأعرب الدكتور وجيه عزام عن تقديره وشكره لحرص الدكتور أشرف صبحي على حضور حفل افتتاح البطولة، وهي الخطوة التي اعتبرها انعكاسا حقيقيا لاهتمام وزير الرياضة الدائم ومتابعته المستمرة لكل البطولات الرياضية التي تنظمها مصر في كل الألعاب.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي النزول إلي لاعبي المنتخب المصري لتحفيزهم للمنافسة علي البطولة والتي ستكون منافسة قوية بوجود العديد من المنتخبات المشاركة وعلي رأسهم كينيا.

 ووعد صبحي لاعبي المنتخب بزيادة المكافآت في حال التأهل الي بطولة العالم والتأهل إلي الأولمبياد البارالمبي.

ويشارك في البطولة الأفريقية 6 منتخبات وهي  السنغال وكينيا والمغرب ونيجيريا وموريشيوس بالإضافة الي مصر البلد المنظم للبطولة.

وزير الرياضة بطولة أفريقيا البارالمبية للدراجات اشرف صبحي البطولة الأفريقية البارالمبية لدراجات المضمار الاتحاد الأفريقي للدراجات احمد محمدي