تفاصيل مذبحة قرية الشين بالغربية وكواليس ضبط المتهم

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عن ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قطور في واقعة قيام أحد الأشخاص بقتل ٣ أفراد من أسرته، حيث تبلغ من إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز بتصاعد أدخنة من داخل حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز خاصة بأقاربها وعدم تواجدهم بمنزلهم المقابل للحظيرة.

بالإنتقال والفحص تم العثور بالحظيرة على رماد قش مشتعل يحتوى على بقايا عظام يشتبه فى آدميتها وصاروخ كهربائى عليه آثار دماء ، وبفحص المنزل تبين وجود بقايا أشلاء آدمية وعدد من الأسلحة البيضاء "سكاكين" عليها آثار دماء.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الغربيـة وكفرالشيخ أن بقايا الأشلاء الآدمية المعثور عليها خاصة بإحدى السيدات ونجلتها ونجلها (مقيمين بالمنزل المشار إليه) وأن وراء إرتكاب الواقعة (نجل وشقيق المجنى عليهم).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بمكان إختبائه بإحدى المزارع بمحافظة كفر الشيخ وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينه وبين والدته وأشقائه حول الميراث وسوء معاملتهم له ، فقام بالتعدى عليهم بإستخدام الأسلحة البيضاء المعثور عليها بالمنزل وأشعل النيران بأجزاء من الأشلاء فى الحظيرة ولاذ بالهرب.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية واخطرت النيابة العامة للتحقيق.

قررت جهات التحقيق بمحافظة الغربية اليوم الأربعاء حبس محمد الشرقاوي المتهم في واقعة قتل 3 من أفراد اسرته بالغربية 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن الغربية وكفرالشيخ قد نسقوا فيما بينهما لنقل وترحيل المتهم محمد ال ٢٨ عاما حاصل على ليسانس حقوق من مدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ إلى مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية لبدء التحقيق معه ومعرفة أسباب ودوافعه خلف ارتكاب جريمته البشعة بحق أسرته المكونة من والدته وشقيقته وشقيقه الأصغر وكيفية تخلصه منهم ومن جثثهم التي عثر على بقايا واشلاء منها بعد حرقها داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بالغربية.

وجاء ذلك بعد ان نجحت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية بالغربية ومديرية أمن كفر الشيخ في تحديد مكان اختفاء المتهم محمد الشرقاوي والذي قام بقتل والدته وشقيقه وشقيقته في واقعة مذبحة عزبة رستم التابعة لقرية الشين بدائرة مركز قطور وإلقاء القبض عليه داخل مدينة بلطيم كفرالشيخ بعد اختفائه هروبه عقب بارتكابه الواقعة.

وتم استخدام وسائل تكنولوجية حديثة وفرق بحث مكثفة من ضباط البحث الجنائي والامن العام حتى تم الوصول إلى مكان هروب المتهم والقاء القبض عليه أثناء اختفاؤه بمدينة بلطيم بمحافظة كفرالشيخ.

وكانت مشرحة مستشفى المنشاوي العام بطنطا استقبلت بقايا وأشلاء 3 جثث من ضحايا الجريمة البشعة التي شهدتها عزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور بمحافظة الغربية لعرضها على الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة اسباب الوفاة تنفيذا لقرارات النيابة الصادرة في هذا الشأن حيث تم استقبال جثة الام بدرية مقلد 54 عاما والابنة أمنية الشرقاوى 27 عاما حاصلة على ماجستير بكلية التربية النوعية والابن محمود الشرقاوى 22 عاما ليسانس آداب.