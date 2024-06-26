عين شمس تستقبل عميد المشاركة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة جلاسكو

استقبلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس، البروفيسور توم إيفانز، عميد المشاركة العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بجامعة جلاسكو بالمملكة المتحدة ، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، وذلك بحضور شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس.

جرى خلال اللقاء بحث التعاون في الدرجات المشتركة و المزدوجة على مستوى البكالوريوس و الماجستير إلى جانب الإشراف المشترك على أبحاث الدكتوراه و برامج تبادل/تنقل الطلاب والتعاون فى المجال البحثي.

وخلال اللقاء ألقت الدكتورة غادة فاروق الضوء علي رؤية الجامعة، لافتة إلى أن الجامعة تسعي إلي التوسع فى الشراكات الدولية مع كافة الجامعات العالمية، كما تتقدم الجامعة عاماً بعد عام في مختلف التصنيفات العالمية.

كذلك قدمت نبذة مختصرة عن جامعة عين شمس وكلياتها وعدد الطلاب والدرجات العلمية المزدوجة التى تمنحها الجامعة بالتعاون مع كبري الجامعات العالمية، وكذلك البرامج الحاصلة علي الاعتماد الدولي ،وعدد الطلاب الوافدين بالجامعة من بلدان العالم المختلفة ،

كما تطرقت لجهود الجامعة في مجال التنمية المستدامة ومراكز التميز بالجامعة . من جانبه أعرب البروفيسور إيفانز عن تطلعه لإقامة شراكات مع جامعة عين شمس ذات السمعة العالمية المرموقة ، لافتاً إلى أن جامعة جلاسكو، التي تأسست عام 1451، تعد ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم، وتحتل حاليًا المركز 76 في تصنيفات QS العالمية للجامعات لعام 2024 ، مشيرا إلي جهود الجامعة البحثية والتدريسية المكثفة في مختلف التخصصات، بدءًا من العلوم الطبية وعلوم الحياة إلى دراسات الأعمال وعلوم الكمبيوتر والهندسة والتنمية المستدامة والتمريض ودراسات المتاحف والضيافة، إلى جانب شراكات الجامعة مع الجامعات المختلفة .