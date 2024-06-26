بطريرك السريان الكاثوليك يزور كاتدرائية نوتردام

في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر يوم الأربعاء ٢٦ قام البطريرك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الكاثوليك الأنطاكي، بزيارة إلى كاتدرائية Notre Dame de la Treille في مدينة ليلّ Lille - فرنسا.

جال البطريرك في أرجاء الكاتدرائية، ورفع صلاة الشكر إلى الرب الذي أهّله أن يقوم بزيارة كلّ الرعايا والإرساليات السريانية الكاثوليكية في فرنسا، شاكراً إيّاه على رعايته لكنيسته في كلّ مكان، ولا سيّما في فرنسا، وضارعاً إليه تعالى، بشفاعة القديسة مريم العذراء وجميع القديسين والشهداء، أن يحفظ المؤمنين بالأمانة لإيمانهم بالرب وتعلّقهم بكنيستهم وتراثهم السرياني رغم كلّ الصعوبات والتحدّيات.



كما صلّى من أجل حفظ الكنيسة والمؤمنين في الشرق، ومن أجل إحلال السلام والأمان في الشرق الأوسط والعالم.



ورافقه في هذه الزيارة : مار أفرام يوسف عبّا رئيس أساقفة بغداد وأمين سرّ السينودس المقدس، ومار يوحنّا جهاد بطّاح رئيس أساقفة دمشق، ومار يعقوب جوزف شمعي رئيس أساقفة الحسكة ونصيبين، والمونسنيور حبيب مراد القيّم البطريركي العام وأمين سرّ البطريركية، والأب مجيد عطالله كاهن ليون وليلّ.