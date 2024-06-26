يورو 2024.. سلوفاكيا ورومانيا يتعادلان ويتأهلان لدور الـ16

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة منتخبي سلوفاكيا ورومانيا بهدف لمثله، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

انتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب، حيث افتتح أوندريج دودا لاعب منتخب سلوفاكيا التهديف في الدقيقة 24.

مباراة رومانيا ضد سلوفاكيا

وأدرك رازفان مارين التعادل لصالح منتخب رومانيا في الدقيقة 37 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، استمرت محاولات لاعبي المنتخبين لخطف هدف الفوز، ولكن باءت كل المحاولات بالفشل، لينتهي اللقاء بنتيجة 1-1.

وبهذا التعادل، تأهل منتخبا رومانيا وسلوفاكيا إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، كمتصدر للمجموعة وضمن أفضل ثوالث في المجموعات.

وبتلك النتيجة، تصدر منتخب رومانيا ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بينما جاء منتخب سلوفاكيا ثالثًا بنفس عدد النقاط، وذلك بفارق الأهداف عن المتصدر والوصيف بلجيكا وأوكرانيا رابع الترتيب برصيد 4 نقاط أيضًا.