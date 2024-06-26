يا عشاق القهوة.. 6 مشكلات صحية عليكم الحذر منها

يعشق الكثير من الأشخاص احتساء القهوة بجميع نكهاتها وبالرغم من أنها قد تكون مفيدة في تقليل الشعور بالصداع و التوتر ما يرفع من مستويات الطاقة ويعزز المزاج.

لكن الإفراط في عدد مرات شرب فنجان القهوة علي مدار اليوم يكون ضارا للجسم، ويسمى إدمان القهوة بالكافيين ، ما يؤثر على الجهاز العصبي المركزي بطرق مختلفة وحدوث بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

وفقا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة حسب تقرير موقع هيلث سايد، فإن إدمان الكافيين قد يسبب مشاكل في الصحة العقلية، ويمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم والأرق والانفعال والعصبية.

علامات تشير إلى أنك تتناول الكثير من القهوة

إذا تعرضت أي من هذه الاعراض، فقد تكون مدمنا للكافيين.

بدء يومك بالقهوة

الشعور بالقلق

العرق البارد

أفكار متضاربة ذهنية

المعاناة من العصبية والقلق

التوتر حتى في المواقف البسيطة

الشعور بالغضب عند عدم تناول القهوة

الصداع

مشاكل قد تتعرض لها مع إدمان القهوة

مرض قلبي

ووفقا لبحث أجرته جمعية القلب الأمريكية، فإن شرب أكثر من فنجانين من القهوة يوميا يضاعف من خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، الكافيين يزيد من معدل ضربات القلب وضغط الدم في الجسم، قد يسبب اندفاع الأدرينالين في مجرى الدم، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى تخثر الدم والسكتة الدماغية.

ضغط دم مرتفع

تصف المعاهد الوطنية للصحة ارتفاع ضغط الدم بأنه السبب الرئيسي لأمراض القلب والأوعية الدموية والوفيات المبكرة، ارتفاع ضغط الدم، يحدث عندما يتدفق الدم دافعا ضد الشرايين بمعدل وقوة أعلى، وهذا قد يؤدي إلى نوبة قلبية، لذا فإن الإفراط في تناول الكافيين قد يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم.

حرقة في المعدة

القهوة حمضية جدا بطبيعتها، ولهذا السبب ينصح الأطباء حول العالم بعدم شربها كأول شيء في الصباح وقبل الإفطار مما يسبب الارتجاع الحمضي، على الرغم من أن حرقة المعدة شئ طبيعي، إلا أنه يجب تقليل من استهلاك القهوة لتجنب ارتجاع الحمض.

الصداع النصفي

في حين أن السبب الحقيقي للصداع النصفي غير واضح السبب ، فإن القهوة هي عامل خطر آخر لتطوير هذه الحالة، يزيد إدمان الكافيين من اعتمادك على القهوة، عندما تشرب القهوة لتخفيف الصداع، فقد يتركك مع صداع آخر بعد قليل، وبالتالي فإن الأشخاص الذين يشربون الكثير من القهوة هم أكثر عرضة للإصابة بالصداع النصفي.

الأرق

تحتوي القهوة على مادة الكافيين وهي من شأنها تعطي مركبات تعزز الطاقة في الجسم، ومع زيادة الطاقة، قد يشعر المخ باليقظة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في النوم والأرق، وفقا لدراسة أجرتها مجلة طب النوم السريري، فإن تناول 400 مللجرام من القهوة حتى قبل 6 ساعات من النوم يمكن أن يؤدي إلى اضطراب النوم .