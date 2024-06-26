محافظ قنا ومدير "المخلفات الصلبة" يناقشان أهم مشروعات البرنامج

اجتمع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا مع الدكتور حازم الظنان مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة لمناقشة أهم مشروعات البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات بالمحافظة وذلك فى إطار إطلاق المرحلة الثالثة من البرنامج الوطنى لبناء القدرات والدعم الفنى بمحافظات البرنامج الأربعة ( الغربية / كفر الشيخ / قنا / اسيوط ) وذلك بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانى giz بحضور السيدة كريستين دى جى مدير البرنامج الوطنى بهيئة التعاون الدولى الألمانى GIZ وممثلى الشركات الاستشارية المنفذة للمشروع. جاء ذلك علي هامش المشاركة في مؤتمر الوكالة الألمانية حول أهمية التحول الحضري العادل فى مصر.

استعرض مدير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الخطة التشغيلية للمحافظة خلال المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني حيث تم التركيز على الدعم الفنى المقدم من خلال هذا المكون، خاصة فى تعزيز قدرات إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وتحقيق مشاركة مجتمعية مع اصحاب المصلحة للنهوض بالمنظومة الى جانب استعراض اهم ما تم من انجازات للمشروع فى مرحلتيه الأولى والثانية بالمحافظة لدعم المنظومة سواء كانت دعم فنى او تدخلات بنية تحتية وما قام به البرنامج من جهود نحو دعم أصحاب المصلحة من القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدنى، والجمعيات الاهلية من خلال التدريب على اعداد نماذج الجمع الأولى وغيرها ، وتيسير قنوات الإتصال بين مؤسسات المجتمع المدنى ووحدات إدارة المخلفات الى جانب تقنين اوضاع القطاع غير الرسمي بالمحافظة ، بهدف تحسين منظومة إدارة المخلفات والنهوض بها.

ومن جانبه أكد اللواء اشرف الداودى محافظ قنا حرص المحافظة على النهوض بمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والتخلص الآمن من تراكمات المخلفات بشكل لا يؤثر علي الصحة العامة للمواطنين لافتًا إلى مواصلة الجهود بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية، التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والحد من معدلات التلوث وانعكاستها الايجابية على خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

كما وجه المحافظ الشكر للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والبرنامج الوطنى وكافة شركاء التنمية على التنسيق والتعاون المستمر لتحقيق هذه الإنجازات التي تشهدها المحافظة مستعرضا ما تم تطبيقه على ارض الواقع للنهوض بالمنظومة، وأعلن المحافظ خلال إلى تقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل العقبات ومتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة لبناء القدرات والدعم الفني بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي الألماني giz والذي يعد أحد أهم وأكبر مشروعات إدارة المخلفات الصلبة في مصر يجمع بين مكونين فني ومالي ويهدف الى وضع منظومة فعالة ومستدامة لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة على البيئة والصحة العامة وممول من عدة جهات وهى الاتحاد الأوروبي، بنك التعمير الألماني، هيئة التعاون الدولي الألمانية والتعاون السويسرى.

ومن جانبه اكد دكتور حازم الظنان ان الدعم الفنى المقدم خلال هذه المرحلة لإصحاب المصلحة من المجتمع المدنى والقطاع الخاص يهدف الى تعزيز قدراتها فى جمع ورصد المخلفات بالمحافظة من خلال انشاء نظام رقمى للمراقبة على الأداء وانشاء دليل لجمع المخلفات واعادة تدويرها ودعم المنظمات غير الحكومية فى تطبيق الدليل وانشاء احصائيات لكميات المخلفات المجمعة واعادة تدويرها الى جانب تطبيق نظام رصد المركبات الخاصة بعمليات الجمع والنقل ، مشيرا إلي أن الدعم سيشمل ايضا تدريب وحدات إدارة المخلفات لرفع كفاءة العاملين بها من النواحى الفنية والمالية والتعاقدية تتمثل فى كيفية إعداد التقارير الفنية او سنوية وربع سنوية والقيام بعملية الرصد والمتابعة، وصياغة الخطط السنوية هذا الى جانب تحديث المخطط الرئيسي لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة و تشجيع القطاع الخاص للعمل بالمنظومة من خلال الاستفادة القصوى من البنية التحتية المشيدة بالمحافظة بدعم من البرنامج الوطنى.