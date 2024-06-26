أسعار الذهب مساء اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

تراجعت أسعار الذهب بنحو 10 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3150 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 4 دولارات لتسجل مستوى 2305 دولارات.

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3600 جنيه، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2700 جنيه، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2100 جنيه، وسجل الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه.

وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد شهدت حالة من التذبذب خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3160 جنيهًا، ولامس متسوى 3175 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 3160 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بنحو 23 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2332 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2309 دولارات.



وقالت محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان يوم الثلاثاء إنه ليس من المناسب بعد خفض أسعار الفائدة، ولابد أن تتحرك بيانات التضخم بشكل أكثر استدامة نحو هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2.0% قبل أن يحين الوقت "لخفض سعر الفائدة تدريجيا".

وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي يوم الإثنين إنها لا تعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يخفض أسعار الفائدة قبل أن تصبح أكثر ثقة في أن التضخم يتجه نحو 2.0٪. ومع ذلك، فقد أيدت أيضًا عدم التركيز بشكل كبير على التضخم على حساب سوق العمل.

وأضافت دالي أن سوق العمل، وإن كان قويًا، قد يواجه ارتفاعًا في معدلات البطالة إذا استمر التضخم.

وتترقب الأسواق بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، المقرر إصداره غدًا الخميس، ومؤشر أسعار الإنفاق الاستهلاكي الشخصي لشهر مايو، من المقرر صدوره يوم الجمعة، للكشف عن دليل يوضح تراجع معدلات التضخم الأمريكية، والتي يمكن أن تسهم في توجه الفيدرالي الأمريكي لخفض مبكر لأسعار الفائدة في وقت لاحق العام الجاري.