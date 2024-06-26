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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزارة الداخلية تُعلن مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاوني الأمن

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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أعلنت وزارة الداخلية  مد فتح باب التسجيل لقبول الدفعة الجديدة لمعاونى الأمن "ذكور فقط" حتى الخميس 4/7/2024.

يأتي ذلك استكمالًا لإعلان وزارة الداخلية عن بدء قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن "ذكور فقط - الدفعة العاشرة" من الراغبين فى الإلتحاق ممن ينطبق عليهم شروط القبول خلال الفترة من 18/5/2024 وحتى يوم 27/6/2024.. حيث تجرى الإختبارات بمعاهد معاونى الأمن (طرة بالقاهرة – البحيرة "مدخل مدينة وادى النطرون" – مدينة 6 أكتوبر بالجيزة "طريق الواحات" – تأهيل الأفراد بسوهاج "حى الكوثر").
ونظرًا للإقبال الشديد من المتقدمين فقد تقرر مد فتح باب التسجيل الإلكترونى على الموقع الرسمى للوزارة حتى يوم الخميس الموافق 4/7/2024.

ذكور الدفعة الجديدة لمعاونى الأمن قبول دفعة جديدة من معاونى الأمن