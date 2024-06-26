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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية في الإسكندرية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
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ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية  اجتماع الأربعاء الأسبوعي، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وجاء ذلك بعد فترة توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس.
كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة، مشيرًا إلى عودته مع بدء صوم الرسل.

قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماع الأربعاء الأسبوعي الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية صوم الرسل