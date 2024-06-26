البابا تواضروس يترأس العظة الأسبوعية في الإسكندرية

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية اجتماع الأربعاء الأسبوعي، في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وجاء ذلك بعد فترة توقف منذ نهاية الصوم الأربعيني المقدس.

كان قداسة البابا قد أعلن يوم الأربعاء الرابع والعشرين من شهر أبريل الماضي، عن توقف الاجتماع طوال فترتي أسبوع البصخة والخمسين المقدسة، مشيرًا إلى عودته مع بدء صوم الرسل.