ads
الأربعاء 26 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024.. منتخب بلجيكا يتأهل لدور الـ16 وصيفًا للمجموعة الخامسة

مباراة بلجيكا ضد
مباراة بلجيكا ضد أوكرانيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعادل منتخب بلجيكا سلبيًا مع أوكرانيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

سيطر التعادل السلبي على مجريات اللعب في الشوط الأول بعدما استحوذ منتخب بلجيكا على الكرة في أغلب الأوقات.

وفي الشوط الثاني، استمرت نتيجة التعادل بعد أن فشلت محاولات لاعبي المنتخبين في هز الشباك، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

وبهذا التعادل، تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، وصيفًا للمجموعة الخامسة، ويودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب فارق الأهداف.

يورو 2024

وبهذه النتيجة، احتل منتخب بلجيكا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع رومانيا المتصدر، بينما حل منتخب أوكرانيا في المركز الرابع والأخير وفي رصيده 4 نقاط أيضًا، لكنه ودع البطولة بسبب فارق الأهداف عن رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا.

بلجيكا أوكرانيا يورو 2024 منتخب بلجيكا منتخب اوكرانيا اخبار يورو 2024 مباراة بلجيكا ضد أوكرانيا