يورو 2024.. منتخب بلجيكا يتأهل لدور الـ16 وصيفًا للمجموعة الخامسة

تعادل منتخب بلجيكا سلبيًا مع أوكرانيا، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على ملعب إم إتش بي أرينا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

سيطر التعادل السلبي على مجريات اللعب في الشوط الأول بعدما استحوذ منتخب بلجيكا على الكرة في أغلب الأوقات.

وفي الشوط الثاني، استمرت نتيجة التعادل بعد أن فشلت محاولات لاعبي المنتخبين في هز الشباك، لينتهي اللقاء بلا أهداف.

وبهذا التعادل، تأهل منتخب بلجيكا إلى دور الـ16 من بطولة يورو 2024، وصيفًا للمجموعة الخامسة، ويودع منتخب أوكرانيا البطولة بسبب فارق الأهداف.

يورو 2024

وبهذه النتيجة، احتل منتخب بلجيكا المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الخامسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 4 نقاط، بالتساوي في عدد النقاط مع رومانيا المتصدر، بينما حل منتخب أوكرانيا في المركز الرابع والأخير وفي رصيده 4 نقاط أيضًا، لكنه ودع البطولة بسبب فارق الأهداف عن رومانيا وبلجيكا وسلوفاكيا.