بر مصر / أهم أخبار المحافظات ليوم الأربعاء 26 يونيو 2024

الأربعاء 26/يونيو/2024 - 11:00 م

نشرة أخبار المحافظات من «البوابة نيوز»

مرحباً بكم في نشرة أخبار المحافظات ليوم الأربعاء 26 يونيو 2024. نستعرض معكم في هذه النشرة أبرز الأحداث والتطورات التي شهدتها محافظات مصر اليوم، من نشاطات تعليمية ورياضية إلى إجراءات حكومية وتحذيرات هامة تابعوا معنا .

إقبال طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية

شهدت مكتبة الإسكندرية إقبالاً كبيراً من طلاب الثانوية العامة للمذاكرة استعداداً للامتحانات.

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لاعبا "شباب الفيوم" في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات

يشارك لاعبان من فريق "شباب الفيوم" في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات.

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غلق وتشميع 6 منشآت صحية في دمياط

قامت السلطات في دمياط بغلق وتشميع 6 منشآت صحية لمخالفتها القوانين.

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جامعة المنوفية تتقدم في تصنيف US News

تقدمت جامعة المنوفية بمقدار 250 مركزاً في تصنيف "US News" العالمي.

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تفحم معدات ولوادر شركة رصف حكومية في الوادي الجديد

نشب حريق أدى إلى تفحم معدات ولوادر شركة رصف حكومية في الوادي الجديد.

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الوادي الجديد تطلق أولى الدورات الحكومية في الذكاء الاصطناعي

أطلقت محافظة الوادي الجديد أولى الدورات التدريبية الحكومية في مجال الذكاء الاصطناعي.

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بدء التجهيز لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية في قنا

بدأت محافظة قنا في التجهيز لانطلاق الموجة 23 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

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مدينة مطروح تحذر المصطافين من السباحة في الشواطئ المفتوحة

أصدرت مدينة مطروح تحذيرات للمصطافين من السباحة في الشواطئ المفتوحة حفاظاً على سلامتهم.

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