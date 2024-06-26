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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يورو 2024| رونالدو يقود منتخب البرتغال لمواجهة جورجيا

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال
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أعلن الإسباني روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة جورجيا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة يورو 2024.

يواجه منتخب البرتغال، اليوم الأربعاء، جورجيا على ملعب فيلتينس أرينا، في لقاء ينطلق في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

يقود كريستيانو رونالدو أسطورة كرة القدم البرتغالية، تشكيل منتخب بلاده أمام جورجيا، حيث يتواجد على رأس هجوم البرتغال رفقة جواو فيليكس وشيكو كونسيساو.

وكان منتخب البرتغال حسم تأهله إلى دور الستة عشر من بطولة يورو 2024، بعد فوزه في مباراتي الجولتين الأولى والثانية.

ويتصدر منتخب البرتغال جدول ترتيب المجموعة السادسة من مجموعات يورو 2024 برصيد 6 نقاط، بينما يأتي منتخب جورجيا في المركز الرابع والأخير بنقطة وحيدة.

تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة جورجيا 

حراسة المرمى: دييجو كوستا 
خط الدفاع: أنطونيو سيلفا - دانيلو بيريرا - جونزالو إيناسيو 

خط الوسط: ديوجو دالوت - بالينيا - جواو نيفيس -  بيدرو نيتو 

وفي الهجوم: شيكو كونسيساو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

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