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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

نتنياهو يأمر بإعادة تشكيل فرق عمل مشتركة بشأن برنامج إيران النووي

نتنياهو
نتنياهو
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أمر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قبل حوالي أسبوعين، بإعادة تشكيل فرق عمل مشتركة مكونة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية وأجهزة المخابرات بشأن البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما كشف ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار.

وفي الأشهر الأخيرة، تلقت المخابرات الإسرائيلية معلومات تفيد بأن إيران تقوم بأنشطة تتعلق بتطوير أسلحة نووية، ما يثير مخاوف جدية لدي إسرائيل، بحسب ما ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية اليوم الأربعاء.

وقالت المخابرات الإسرائيلية أن أنشطة إيران بشأن تطوير أسلحة نووية سيسمح لها بـ"تقصير المسافات" و"تحقيق تقدم" في الملف النووي إذا أمر المرشد الأعلى علي خامنئي بتسريع عملية تطوير قنبلة ذرية، وفقا لكبار المسؤولين الإسرائيليين.

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