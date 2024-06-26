بالأسماء.. مصرع وإصابة 9 أشخاص بتصادم سيارتين في البحيرة

لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 أخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سياره نقل " ثقيل "، مع آخري بيجو 7 راكب، بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، أمام قرية معمل القزاز التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بالطريق الزراعي ( القاهرة - الإسكندرية)، بإتجاه الإسكندرية أمام قرية معمل القزار التابعة لمركز كفر الدوار، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل مع سيارة بيجو 7 راكب وأسفر الحادث غن وفاة 6 أشخاص وإصابة 3 آخرين وتم نقل المصابين والمتوفين لمستشفي كفر الدوار العام.

المصابين هم كل من:" حسن فوزي السيد حسن، 55 عامًا، ومقيم بكفر الدوار، زياد كمال صلاح، 13 عامًا، ومقيم بالاسكندرية، مازن كمال صلاح، 8 سنوات، وقيم بالاسكندرية"، وجاري تقديم الإسعافات الطبية اللازمة لهم.

وأسفر الحادث عن وفاة 6 أشخاص وهم كل من:" محمد عبد المعطي سالم طعيمه، 54 عامًا، سعد عبد المعطي سالم طعيمه، 26 عامًا، أمال عبد المعطي سالم طعيمه،61 عامًا، شادية محمد صادق محمود، 35 عامًا، محمد مصطفى محمد، 36 عامًا، سجدة كمال صلاح، 3سنوات، وجميعهم من محافظة الاسكندرية"، وتم نقل الجثث بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة.

وحُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة.