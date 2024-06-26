ساحة جرانيت ورامبات.. تطوير منطقة اللسان الأثرية في دمياط

استكملت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولتها التى أجرتها عصر اليوم الأربعاء، بتفقد الأعمال الجارية بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر ، حيث تأتى تلك الأعمال استكمالا لما شهدته المنطقة الفترة الماضية من عمليات تطوير والتى تضمنت إنشاء ساحة المطاعم الرئيسية التى جاءت كمرحلة أولى بإجمالي مسطح ٥٢٠٠ م٢ وهى عبارة عن " ساحة من تشكيلات الجيرانيت بمسطح ٢٠٠٠م٢ وباقى المساحة عبارة عن مسطحات خضراء وأشجار ، علاوة على انشاء ساحة علوية " المرحلة الثانية " ملحق بها رامبات لذوى الهمم وسلم ومبنى مطعم على مسطح ٢٠٠م يشمل ساحة خارجية وكذلك انشاء مسرح بسعة ٧٥٠ فرد يطل على الكورنيش الرئيسى الذى يقع على مساحة ٧٠٠٠متر مربع ويشمل مسطحات خضراء و انشاء مرافق كاملة و مقاعد ديكورية بالإضافة إلى مسار دراجات بطول ٧٠٠ م٢ يمتد حول جميع ساحات الكورنيش، هذا إلى جانب عمل مظلات وشبكة رى وشبكات تغذية وصرف امطار وساحات لانتظار السيارات وعربات طعام متنقلة، وكذلك تدعيم حاجز الأمواج بالمنطقة وتجديد الحائط البحرى ، كما أن المشروع تضمن أيضًا إعادة تأهيل الشوارع الترابية المؤدية للمشروع ببلاطات الانترلوك كاملة المرافق وكذلك انشاء خزان الري الرئيسي لزوم ري المسطحات الخضراء..

فيما وقد أكدت الدكتورة منال عوض خلال متابعتها للأعمال على الالتزام بالجدول الزمنى وخطة التطوير للخروج بمشروع تطوير متكامل يليق بتلك البقعة السياحية الهامة وبما يتواكب مع موقعها المباشر على البحر وطبيعتها الخاصة .

هذا ويشار إلى أنه تم إفتتاح المرحلة الأولى من المشروع الصيف الماضى، وافتتاح المرحلة الثانية منه فى بدايات يونيو الجارى ، وذلك خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومى.

كما أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم ، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض ،الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش