مراسل القاهرة الإخبارية في عدن: الأوضاع بالبحر الأحمر تتجه نحو التصعيد

قال إياد الموسمي، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في عدن، إن الأوضاع في البحر الأحمر متجهة تحو التصعيد أكثر، خاصة أن جماعة الحوثيين مستمرة في هجماتها على السفن التجارية تحديدا، فشنت هجمة مساء أمس على إحدى السفن في خليج عدن بإطلاق صاروخ باليستي.

وأضاف "الموسمي"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جماعة الحوثي أوضحت أن هذا الصاروخ دخل الخدمة مؤخرا وأن له تقنيات جديدة وقادر على استهداف الأهداف إلى أبعد مدى.

وأوضح أنه لا يعرف من أين حصلت الجماعة على هذه التقنية، لكن من المؤكد والمعروف أن إيران تزود الجماعة منذ عقود من الزمان سواء بالخبرات العسكرية أو تفينات صناعة الصواريخ أو الطائرات المسيرة والقوارب المخففة وغيرها من الأسلحة القادرة على إحداث هجمات على السفن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة لازالت استراتيجيتها ثابتة كما هي، نحو الحد من هذه الهجمات أو الضربات الوقائية أو اعتراض الصواريخ في سماء البحار، ولم تقوم الولايات المتحدة بمزيد من الضربات للحد من هذه الهجمات التي أعاقت.