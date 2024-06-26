«طاقة النواب» تناقش خطة خفض تخفيف الأحمال

شهدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة المهندس طلعت السويدي، مناقشة انقطاع التيار الكهربائي وتخفيف الأحمال في بعض محافظات الصعيد، وتأثيرها علي توقف محطات مياه الشرب، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

وناقشت خلال اجتماعها عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب الموجهة لوزير الكهرباء ومنها المقدم من النائب رياض عبد الستار بشأن انخفاض الجهد الكهربائي وعدم استكمال إنشاء المحولات الكهربائية، وذلك في قرى ومركز ملوي محافظة المنيا، توقف محطات مياه الشرب بمركز وبندر ملوي محافظة المنيا بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.

وقال النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة، الجميع يقدر الظروف التي تمر بها البلاد مضيفا " هناك أفكار يمكن الاستعانه بها للتيسير علي المواطنين، خاصة وأن مياه الشرب لا غني عنها، مقترحا أن يكون هناك مولد كهرباء للمحطات الصغيرة .

ولفت "السويدي" إلى إن مجلس النواب ناقش بالأمس بيانات عاجلة عن استمرار انقطاع التيار الكهربائي و أن الحكومة أعلنت خطة و أن المجلس النيابي سيكون رقيب علي تنفيذ هذه الخطة

وطالب "السويدي" الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء ببيان بكل المحطات والمشاكل التي تواجه المحافظة، لتقديم أفضل خدمات، لفت المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، لعدم خضوع محطات مياه الشرب الرئيسية لتخفيف الأحمال، و قال أن محطات المياه الرئيسية تتغذي بمغذيات خاصة وهي مستثناة بالكامل من تخفيف الأحمال ، مشيرا إلى أن هناك بعض المحطات تعمل علي مغذيات صغيرة بالقري، لكن إذا وجود تأثير فعلي يتم استثناء هذه المحطات من تخفيف الأحمال.

وقال الدكتور محمد محمود نائب محافظ المنيا بتأكيده أن هناك خلية عمل بين المحافظة ومسؤلي المياه والكهرباء وسيتم الموافاة بخريطة متضمنة 214 محطة كهرباء وقدراتهم.