إقبال طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية للمذاكرة قبل الامتحانات|صور

شهدت مكتبة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة عليها وذلك للمذاكرة قبل الامتحانات بسبب زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات بدلاً من ساعتين.

رصدت البوابة نيوز 10 صور لإقبال طلاب الثانوية العامة على مكتبة الإسكندرية بعد أن أعلنت عنها فتح أبوابها مجاناً لطلبة الثانوية العامة، وذلك طوال فترة الامتحانات.

وأضافت المكتبة أن دخول الطلاب فقط برقم الجلوس، وذلك يوميا من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 مساءً إلى الساعة 10:30 مساءً، ويومي الجمعة والسبت، والإجازات الرسمية من الساعة 5:00 مساءً إلى الساعة 10:00 مساءً.

وكان قد أعلنت محافظة الإسكندرية، تجهيز إحدى القاعات بستاد الإسكندرية الرياضي الدولي لاستقبال طلاب الثانوية العامة مجانًا طوال فترة الامتحانات يوميًا من الساعة 10:00 صباحًا إلى الساعة 10:00 مساءً والدخول بتقديم رقم الجلوس الخاص بالطالب والرقم القومي.

وفي سياق متصل، أطلق عدد من كنائس الإسكندرية، مبادرة لطلاب الثانوية العامة بالمحافظة، في ظل زيادة ساعات قطع التيار الكهربائي لمدة 3 ساعات بدلا من ساعتين.

إليكم أسماء الكنائس التي فتحت أبوابها لاستقبال طلاب الثانوية العامة خلال فترة قطع التيار الكهربائي وهي:

- الشهيدة مارينا والبابا كيرلس السادس بالإسكندرية

- كنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بمصطفى كامل

- كنيسة العذراء شارع سيف

- كنيسة الملاك رافائيل في العجمي

- كنيسة العذراء بسموحة

- كنيسة مارجرجس باكوس

- كنيسة العذراء ومارجرجس في غبريال

- كنيسة العذراء والشهدين بالعامرية

- كنيسة الملاك رافائيل في العجمي

- الكنيسه الإنجيلية سيدي بشر

- الكنيسه الإنجيلية بالعطارين