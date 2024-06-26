وزير الدفاع الأمريكي يؤكد دعم الفلبين في الدفاع عن حقوقها السيادية

أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد اوستن، التزام بلاده الراسخ تجاه الفلبين في الدفاع عن حقوقها السيادية.

جاء ذلك وفق قناة الحرة الأمريكية، خلال اتصال هاتفي أجره أوستن مع نظيره الفلبيني جيلبرت تيودورو، حيث بحثا أهمية الحفاظ على حقوق جميع الدول في الطيران والإبحار بأمان ومسؤولية حيث يسمح القانون الدولي.

وكان الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الإبن قد أكد في وقت سابق أن بلاده لن تسعى أبدا إلى إشعال فتيل الحرب، عقب إحباط البحارة الصينيين محاولة من القوات الفلبينية لإعادة إمداد مشاة البحرية المتمركزين على سفينة حربية مهجورة تم تثبيتها فوق المياه الضحلة المتنازع عليها منذ عام 1999.