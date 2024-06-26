25.2 مليون جنيه حصاد إيرادات "اللعب مع العيال"

حقق فيلم اللعب مع العيال، بطولة الفنان محمد إمام، الأسبوع الماضي إيرادات بلغت 12 مليونا و535 ألفا و220 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال أسبوعين من طرحه في السينمات المختلفة 25 مليونا و255 ألفا و495 جنيها.

فيلم اللعب مع العيال بطولة محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأول مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذى يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التى لم تكن فى الحسبان.

ويشهد موسم عيد الأضحى السينمائى 2024 منافسة 4 أفلام هى: "اللعب مع العيال"، و"ولاد رزق 3 - القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، على صبحى، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال و"عصابة الماكس" بطولة أحمد فهمى، روبى، لبلبة، أوس أوس، محمد لطفى، حاتم صلاح، أحمد فهيم، و"أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد.