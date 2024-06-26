شاهد| «يا دمعي».. جديد المطرب رامي جمال

نشر المطرب رامي جمال، فيديو لأحدث أغنياته «يا دمعي» عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب ضمن سلسلة من الأغاني التي يطلقها خلال موسم الصيف.

وتأتى أغنية «يا دمعي» فى إطار تعاون رامي جمال مع الشاعر الغنائي مصطفى حسن الذي كتب الكلمات والأغنية من ألحان مصطفى العسال وتوزيع أماديو، ومن إنتاج أر چي برودكشن وتوزيع رقمي ڤيرال ويڤ.

وجاء تصميم فيديو الأغنية بشكل مختلف وطريف من خلال استخدام شخصيات كارتونية صعيدية مع كلمات الأغنية وهي المرة الأولى التي يقدمها رامي بهذا الشكل والتي أخرجت الأغنية بشكل رائع.

وسذكر ان المطرب رامي جمال،قد تصدر التريند خلال الفترة الماضية ولعدة أسابيع بأغنيته "بيكلموني" وألبومه "جيت متأخر" الذي حقق به نجاحات كبيرة.