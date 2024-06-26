لاعبا "شباب الفيوم" يشاركان في البطولة الأفريقية البارالمبية للدراجات

يشارك اللاعبان عبد السلام صوفى عبد السلام ومختار سيد عبد الرؤوف لاعبا مركز شباب محافظة الفيوم ضمن منتخب مصر فى البطولة الافريقية للدراجات البارالمبية والتى انطلقت منافساتها مساء اليوم باستاد القاهرة والتى تنظمها مصر للمرة الاولى وتستمر لمدة اربعة ايام ويشارك فيها 7 دول ارفيقية هى مصر ونيجيريا والمغرب وغينيا والسنغال وكينيا وموريشيوس.



تم مساء اليوم افتتاح البطولة بحضور الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصرى والعربى والافريقى للدراجات ومحمد امين البخارى امين صندوق الاتحاد.



تقام منافسات البطولة اليوم وغدا بمضمار ستاد القاهرة ويومى الجمعه والسبت منافسات الطريق فى المقطم ويقام حفل ختام البطولة يوم 29 يونيو الحالى .



كان الكابتن محمد ابراهيم المدير الفنى لمنتخب الدراجات والكابتن شريف عبد الحليم الفنى بمنتخب مصر والكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للفيوم قد اختاروا اللاعبين عبد السلام صوفى عبد السلام ومختار سيد عبد الرؤوف لاعبا مركز شباب محافظة الفيوم للانضمام لمنتخب مصر من ذوى القدرات الخاصة الذين سوف يشاركون فى مسابقات الفردى ضد الساعة والفردى عام والفرق .

وقد اشاد الكابتن محمد فؤاد المدير الفنى للدراجات بالفيوم بتعاون مجلس ادارة مركز شباب محافظة الفيوم برئاسة المشتسار جمال صبحى رئيس مجلس الادارة والكابتن توبه على امين مدير المركز وتذليل كل العقبات حتى تم اختيار لاعبين من مركز شباب محافظة الفيوم يمثلون منتخب مصر للدراجات البارالمبية .

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