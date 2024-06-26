"أونروا": لدينا مستويات كارثية من الجوع في غزة

قال عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لأونروا، إن الشعب الفلسطيني يعاني من مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي، فالحديث يدور حول حالات جوع حقيقية، وعشرات الآلاف من العائلات تتناول تقريبا وجبه عبارة عن خبز كل يومين.

وأضاف "أبو حسنة"، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن فئة الأطفال من سن 5 سنوات إلى سنتين يعانون من سوء التغذية، كما أن الأطفال الذين يولدون في قطاع غزة يولدون قصارى القامة وناقصي الوزن، وهذا تغيير خطير لم يحدث قبل ذلك.

وتابع: "الخطورة في كل ما يحدث من انعدام للأمن الغذائي والمستويات القاسية للتغذية أنها جعلت الغزيين غير مقاومين للأمراض، المناعة تتلاشى، وهناك مئات الآلاف من المرضى".

وواصل: "عدم توقف الحرب في غزة سيؤدي إلى انهيار العمليات الإغاثية والإنسانية ليس فقط لدى الأونروا والتي تعد المزود الأكبر وشريان حياة في غزة ولكن حتى في المنظمات الشقيقة الصغيرة الأخرى".