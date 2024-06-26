اليوم العالمي للتبريد.. 4 نصائح لحفظ الطعام داخل الثلاجة



تحرص ربات البيوت على حفظ الاطعمة في الثلاجة، حتى يظل صالحا لأكبر وقت ممكن، ولكن قد يحدث بعض الأخطاء البسيطة التي تفسد الطعام وتجعله غير صالح للاستخدام الآدمي، ولتجنب ذلك نستعرض في التقرير، بمناسبة اليوم العالمي للتبريد نصائح لحفظ الطعام في الثلاجة، وفقا لما ذكره موقع " safefood".

نصائح هامة ومفيدة لحفظ الأطعمة داخل الثلاجة:



ضبط درجة حرارة 5 درجات مئوية أو أقل

ينصح بضبط درجة حرارة الثلاجة على 5 درجات مئوية أو أقل مع إبقاء باب الثلاجة مغلقا، مما يساعد على رفع درجة الحرارة مع تجنب حفظ الطعام الساخن في الثلاجة، لأن ذلك يؤدي إلى رفع درجة الحرارة.

خفض كميات الأطعمة داخل الثلاجة

يجب تقليل تعبئة الثلاجة بالمأكولات حتي لا يؤدي ذلك إلى منع الهواء البارد من الوصول للطعام، وبالتالي قد لا يتم تبريد الأطعمة بشكل جيد.

تخزين الأطعمة المتنوعة في الأماكن الصحيحة بالثلاجة

يجب تخزين الأطعمة الجاهزة للأكل مثل الجبن واللبن واللحوم المطبوخة وبقايا الطعام على الرفوف الوسطى والعلوية، مع وضع اللحوم والأسماك والدواجن النيئة في أوعية محكمة الغلق على الرف السفلي وذلك حتى لا تلامس بعضها البعض أو تتساقط على الأطعمة الأخرى.

وضع بقايا الطعام في الثلاجة لمدة ساعتين

ينصح بوضع بقايا الطعام الثلاجة خلال ساعتين من الطهي، مع تقسيمها إلى أجزاء أصغر ووضعها في مربع مسطح حتى يبرد بسرعة أكبر، أما بقايا الأرز المطبوخ يجب تبريدها ووضعها في الثلاجة خلال ساعة واحدة.

وأما الطيور مثل الديك الرومي يفضل تنظيفه حتى يبرد بسرعة ووضع بقايا الطعام في طبق نظيف ومغطى لمنع التلوث، ويفضل تناول أي بقايا طعام خلال ثلاثة أيام.