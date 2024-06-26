ننشر الخطة الاستثمارية في محافظة دمياط

ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الإجتماع الدورى للخطة الاستثمارية والذى جاء بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة ومديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة.

حيث ناقشت المحافظ خلال الاجتماع محاور الخطة الاستثمارية للعام المالى الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤، وآليات التنفيذ للمشروعات المدرجة بها وفقًا للجداول الزمنية والاعتمادات المالية و بما يتوافق مع رؤية المحافظة وخطتها الطموحة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية بالقطاعات المختلفة وبمختلف المناطق على مستوى المحافظة.

على جانب آخر، أكدت المحافظ على ضرورة الالتزام بخطة عمل محددة لتنفيذ الأعمال فى إطار الاستراتيجية المحددة ،و العمل أيضًا على تلافى أى معوقات قد تبطىء معدلات التنفيذ بالمشروعات ، وذلك لتحقيق المستهدف من تنفيذ الخطة لتحقيق طفرة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم ، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض ،الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة و أيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب ، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى .

فيما وقد شددت الدكتورة منال عوض على الدفع بمعدلات التنفيذ ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر وأكدت أيضًا على المتابعة الدورية للمشروع