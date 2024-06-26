رسمياً.. حرس الحدود يتأهل إلى الدوري الممتاز بعد الفوز على سبورتنج

تأهل فريق حرس الحدود، إلى الدوري الممتاز رسميا، بعد فوزه على سبورتنج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الأربعاء، في إطار مواجهات الجولة السادسة والأخيرة من الدورة الرباعية المؤهلة إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل.

بهذا الفوز رفع فريق حرس الحدود رصيده الي 13 نقطة، وتوقف رصيد سبورتنج عند النقطة 8 حيث احتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب الدورة الرباعية .



واكتمل بذلك عقد الفرق الصاعدة لدوري الأضواء والشهرة بعد ان تأهل بيتروجيت وغزل المحلة مباشرةً ولحقهم حرس الحدود بعد الدورة الرباعية التي شارك فيها مع سبورتنج والترسانة ومنتخب السويس .