سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع أعمال السيطرة على حريق بشقة

كلف الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف السكرتير العام المساعد اللواء سامي علام بمتابعة أعمال السيطرة على حريق في شقة بأحد الأبراج بشارع سليمان متولي بمدينة بني سويف

حيث دفعت الحماية المدنية بعدد ٥ سيارات اطفاء بجانب تواجد مرفق الأسعاف بسيارتين، وتم اخلاء المبنى كاجراء احترازي من خلال سلم كهربائي ، حتى تم السيطرة على الحريق دون خسائر في الأرواح.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه فور تكليف المحافظ انتقل لموقع الحريق وتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة والأجهزة المعاونة، مشيرا إلى أن الحريق كان في شقة مساحتها ٤٥٠ متر وتم السيطرة علي الحريق، ولاتوجد خسائر بشرية بينما توجد. خسائر مادية، وتم اخلاء المبنى من السكان عن طريق سلم الكهرباء، وسيتم التحقيق في أسباب الحريق من خلال جهات التحقيق المعنية للوقوف على ملابسات الحادث .

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