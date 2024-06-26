بمرسى ومعدية وسور كورنيش.. تطوير قرية السنانية في دمياط

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عصر اليوم الاربعاء، زيارة ميدانية إلى موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة.

فيما وقد تابعت الدكتورة منال عوض ،الموقف التنفيذى للمشروع الذى تضمن إنشاء حائط ساند بداية من الإنقاذ النهرى وحتى بنك مصر بطول ٤١٠ متر لحماية الكورنيش والطريق وإنشاء سور ورصيف للكورنيش وزراعات للنخيل وإنشاء اعمدة إنارة و أيضًا عمل مرسى لمعدية نقل الركاب ، وكذلك رفع كفاءة الطريق بداية من كوبرى دمياط المعدنى وحتى بنك مصر بطول ٩١٠ متر طولى وإنشاء شبكة لصرف مياه الأمطار وارصفة جانبية وجزيرة وسطى .

فيما وقد شددت الدكتورة منال عوض على الدفع بمعدلات التنفيذ ورفع المخلفات الناتجة عن أعمال التطوير مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر وأكدت أيضًا على المتابعة الدورية للمشروع .

فيما وقد شددت الدكتورة منال عوض على الدفع بمعدلات التنفيذ ، مؤكدة على الالتزام بالجدول الزمنى لتطوير الطريق باعتباره طريق حيوى يشهد كثافة مرورية عالية ومحور يربط بين المدينة وطريق رأس البر.

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة ميدانية استهلتها بزيارة موقع مشروع تطوير ورفع كفاءة كورنيش النيل بمنطقة السنانية، الذى يجرى تنفيذه كأحد مشروعات التطوير الخاصة بقطاع الطرق واستكمالا لخطط المحافظة لتطوير كورنيش النيل بالمناطق المختلفة

وعلى جانب آخر، ، تفقدت " المحافظ " المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، لمتابعة منظومة تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، حيث أكدت على تنظيم آلية العمل والتيسير على المواطنين و التأكيد على ضرورة استيفاء كافة الملفات وفقًا لبنود قانون التصالح ولائحته التنفيذية.