شاهد.. "مفيش ممنوع" عند لطيفة.. ألبوم جديد يتصدر تريند X

طرحت الفنانة لطيفة ثاني كليبات ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، وهو لأغنية الألبوم "مفيش ممنوع" التي كتب كلماتها نادر عبد الله، ومن ألحان وليد سعد وتوزيع خالد نبيل، والكليب من إخراج وليد ناصيف، وتم تصويره بالذكاء الاصطناعي Ai.

وكانت لطيفة قد طرحت أمس الألبوم كاملا عبر كافة منصات الموسيقى، فيما تطرح يوميا عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب أغنية مصورة جديدة من أغاني الألبوم، والذي لاقت أغنياته رواج كبير عبر المنصات الموسيقية خلال الساعات القليلة الماضية، كما تصدرت تريند موقع X بفيديو كليب "يا ليالي" الذي طرحته أمس وتخطت المليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة.

وقالت لطيفة في تصريحات صحفية، إنها لم تتوقع كل هذا المردود على أغاني الألبوم، كما أبدت سعادتها بردود الفعل من الجمهور خلال الساعات القليلة الماضية، وأضافت: "الحمدلله على ردود الفعل التي وصلتني حتى الأن، وأشكر كل من أرسل لي تهنئة بأي وسيلة"، خاصة بعد تلقيها التهنئة والإشادات من زملائها من النجوم، وعلى رأسهم سميرة سعيد، ونوال الزغبي، وأخرون.

الجدير بالذكر أن لطيفة قررت طرح الألبوم كاملا دفعة واحدة بناء على رأي جمهورها، بعدما أجرت استفتاء عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتستشير خلاله الجمهور حول طريقة طرح الأغاني، واختار جمهورها طرح الألبوم كاملا وليس على طريقة السينجل.