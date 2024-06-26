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الأربعاء 26 يونيو 2024
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

"الأعلى للثقافة" يُناقش التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل.. صور

جانب من الندوة
جانب من الندوة
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أقام الدكتور هشام عزمي، الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة،  ندوة بعنوان "التعليم الفني والتكنولوجي وتطور سوق العمل"، نظمها لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية برئاسة الدكتور محمد مرسي بالتعاون مع لجنة مواجهة التطرف والإرهاب برئاسة الدكتور أحمد زايد، اليوم الأربعاء .

أدار الندوة الدكتور عثمان أحمد عثمان ، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة وعضو لجنة الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

وتحدث فى الندوة الدكتور  أحمد زايد، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا ومدير مكتبة الإسكندرية، مقرر لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، والدكتورة  سها بهجت أستاذ الدراسات السياحية وخبير في التعليم الفني والتدريب المهني ومستشار وزير السياحة والآثار.

كما تحدث الدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، والدكتور فخري الفقي،  أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

 

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الدكتور هشام عزمي المجلس الأعلى للثقافة التطور الفنى والتكنولوجى الدكتور أحمد زايد لجنة مواجهة التطرف والإرهاب الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة